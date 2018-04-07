В Одессе силовики в ходе спецоперации нашли и изъяли пистолеты, винтовки и заготовки для кустарного оружия

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры изъяли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщают в пресс-центре СБУ.

Так, почти две сотни правоохранителей, в ходе масштабной операцию по изъятию из обращения незаконного оружия и боеприпасов, изъяли пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин, более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия.

По оперативной информации спецслужбы, эти средства поражения могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в заброшенной шахте нашли тайник с гранатометом и взрывчаткой.