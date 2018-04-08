Херсонские пограничники нашли сети браконьеров и выпустили на волю русского осетра

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В Херсонской области 6 апреля пограничники вдоль Тендровской косы обнаружили запрещенные орудия лова – сети.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Во время мониторинга в сетях нашли одного живого русского осетра (вид из семейства осетровых – ПН), который был освобожден из сетки и выпущен в естественную среду. Таким образом пограничники и охрана биосферного заповедника предупредили ущерб государству на сумму 48 тысяч гривен, а запрещенные орудия лова оценили в почти 3 тысячи гривен», - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине задержали браконьеров, которые ловили рыбу донным тралом.

Вадим Богданов

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