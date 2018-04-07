На Киевщине солдат ВСУ и его товарищ издевались над пенсионеркой и снимали происходящее на телефон

Полицейские Киевской области в городе Тетиев задержали 26-летнего солдата ВСУ вместе с товарищем, которые издевались над пенсионеркой и снимали это на телефон.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

«Молодые навеселе самовольно проникли в дом 71-летней женщины. Используя удостоверение участника боевых действий, они начали «обыск» жилья и якобы обнаружили орудие убийства и оружие. Все, что происходило, один из них снимал на камеру мобильного телефона. Это в дальнейшем и стало главным доказательством их произвола и соответствующей реакции со стороны полиции», - сообщили в полиции.

Позже выяснилось, что злоумышленники, запугивая пенсионерку, хотели заставить ее отдать долг за внука. По просьбе пенсионерки прекратить противоправные действия злоумышленники не реагировали. Спохватились лишь тогда, когда женщина пыталась обратиться к правоохранителям.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Украины («Нарушение неприкосновенности жилища»). Мужчинам грозит до 3-х лет ограничения свободы. Также решается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности за самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица и вымогательство.

Напомним, что в Арбузинке полиция задержала двух злоумышленников, которые вломились в дом пожилой женщины и избивали ее, чтобы та отдала им деньги, но ушли лишь с недействительной банковской картой пенсионерки.