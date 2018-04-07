В Польше супружеская пара из Украины вынесла из домов работодателей вещей на сумму более 100 тысяч злотых

В Польше по подозрению в кражах и сбыте вещей работодателей задержали супружескую пару из Украины.

Об этом сообщает Захід.нет, ссылаясь на Метро.Варшава.

Так, 37-летнюю украинку и ее мужа задержали по подозрению в краже и сбыте драгоценностей и ценных вещей минимум у четырех семей на общую сумму более 100 тысяч злотых.

Выяснилось, что женщина нанималась уборщицей в польские семьи, а затем похищала из их домов ценную бижутерию, драгоценности, деньги и столовое серебро. В это время ее муж сдавал похищенное в ломбарды. В ходе обыска в квартире, которую снимали злоумышленники, следователи обнаружили драгоценности, вероятно похищенные злоумышленниками в конце 2017 - начале 2018 года.

Также украинка нарушила правила пребывания на территории Польши и полиция передала ее дело работникам пограничной службы с целью дальнейшей депортации в Украину. А мужчина ранее задерживался за нелегальный ввоз сигарет в Польшу и так и не выплатил штраф, после обвинения в контрабанде.

Отмечается, что следствие по данному делу продолжается, правоохранители устанавливают кому принадлежит часть найденных при обыске драгоценностей.

Ранее сообщалось, что в Польше пограничники задержали двух украинцев со 160 килограммами черной икры.