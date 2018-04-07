Центральный райсуд Николаева изменил меру пресечения одесситам, подозреваемым в краже кассового аппарата с предприятия

В пятницу, 6 апреля, Центральный районный суд изменил меру пресечения двоим фигурантам по делу о краже кассового аппарата с предприятия в селе Радсад, а также продлил арест подозреваемому в стрельбе по сотрудникам полиции.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 7 февраля ночью в полицию поступило сообщение, что на одном из предприятий сработала сигнализация. Прибывшие полицейские установили, что в помещение проникли люди, украли кассовый аппарат и скрылись на «Mercedes» серого цвета в направлении Одессы.

Для задержания подозреваемых сотрудники уголовного розыска и патрульные имитировали у села Нечаяное оформление дорожно-транспортного происшествия, частично перекрыв проезжую часть. Когда «Mercedes» с тремя мужчинами в салоне подъехал к месту условного ДТП, один из пассажиров достал травматический пистолет и в ответ на требование выйти из авто начал стрелять по полицейским. Один из оперативников выстрелил в ответ, после чего злоумышленников задержали. Отмечается, что в ходе перестрелки никто не пострадал. 10 февраля Центральный районный суд Николаева арестовал всех фигурантов данного дела.

В судебном заседании прокуратура ходатайствовала о продлении меры пресечения подозреваемым в виде ареста. В свою очередь, адвокаты подозреваемых просили домашний арест.

В ходе заседания было также установлено, что за месяц досудебного расследования не было проведено ни одного следственного действия. Кроме того, из 12 допрошенных полицейских, которые участвовали в задержании подозреваемых, только один заявил, что слышал, как один из фигурантов призывал другого стрелять.

Подозреваемые свою вину отрицали, заявляя, что просто оказались в машине.

Следственный судья Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун изменила меру пресечения водителю «Mercedes» Василию Нике на арест с возможностью внесения залога в размере 50 тысяч гривен. Пассажиру транспортного средства Николаю Чернею - на круглосуточный домашний арест.

Василий Ника Николай Черней, фото из архива

Одному из фигурантов данного уголовного производства Кристиану Возияну, который при задержании совершил выстрел в сотрудника полиции из травматического пистолета, следственный судья Центрального райсуда Иван Дирко на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кристиан Возиян

Напомним, что полиция задержала николаевцев, укравших со своего предприятия кабель и оборудование на 600 тысяч гривен.