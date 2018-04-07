Прокуратура подозревает чиновников аэропорта «Борисполь» в злоупотреблении на 47 миллионов при закупке ремонтных работ

Прокуратура Киевской области начала уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами ГП Международный аэропорт «Борисполь» при закупке работ на сумму более 47 миллионов ​​гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«Установлено, что Государственным предприятием Международный аэропорт «Борисполь» проведены открытые торги по проведению строительных работ по реконструкции крупнейшего в стране пассажирского авиатерминала - терминала «D» международного аэропорта «Борисполь», в котором приняли участие два субъекта хозяйствования. Победителем указанных торгов определено юридическое лицо, которым предоставлено тендерное предложение, которое не соответствующее условиям тендерной документации (квалификационным требованиям) установленной заказчиком - аэропорта «Борисполь», – говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на то, что проведение строительных работ по реконструкции пассажирского Терминала «D» относится к строительству объектов с повышенной опасностью, победителем тендера определено юридическое лицо, у которого отсутствует опыт выполнения строительных работ указанной сложности.

Однако тендерным комитетом Международного аэропорта «Борисполь» в нарушение требований законодательства в сфере публичных закупок заключен договор на сумму более 47 миллионов ​​гривен.

«Такие действия должностных лиц тендерного комитета не соответствуют принципам осуществления публичных закупок и не имеют целью защиту экономических интересов государственного предприятия от неправомерных посягательств. Реагируя на выявленные нарушения, прокуратура Киевской области начала уголовное производство по факту совершения указанными лицами уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») УК Украины», – говорится в сообщении.

На данный момент досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера николаевским предприятием ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены. Ранее фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в николаевский аэропорт с просьбой подписать акты работ, которые она провела еще до тендера.

Напомним, что бывший директор аэропорта Михаил Галайко подозревается в попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко. Вечером 29 декабря Галайко вместе со своим первым заместителем Максимом Карпиным приехали в здание Николаевской ОГА с целью дать взятку Савченко. Галайко предложил Савченко 700 тысяч гривен за продление с ним трудовых отношений. Кроме того, еще 300 тысяч было у Карпина. Общая же сумма взятки была предложена в размере 2,5 миллионов гривен.