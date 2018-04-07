В Германии грузовик въехал в летнюю площадку ресторана, сообщают о четырех погибших

В Мюнстере грузовик-фургон врезался в группу людей, сидевших за столиками перед рестораном Kiepenkerl на центральной улице старой части города.

Об этом сообщает «Deutsche Welle».

Место происшествия оцеплено, ведется крупномасштабная операция. По официальным данным, погибли четыре человека, еще 20 ранены, из них шесть тяжело.

«В результате инцидента в Мюнстере погибли три человека, четвертый – предполагаемый преступник – застрелился, заявил представитель полиции Андреас Боде. По словам представителя полиции, проверяется информация о том, что из грузовика выпрыгнули еще два человека и скрылись с места происшествия», - пишет издание.

В фургоне, въехавшем в людей, был обнаружен подозрительный предмет. О каком именно предмете идет речь, не сообщается.

В связи с запланированной демонстрацией курдов в центре Мюнстера в момент происшествия находилось большое число полицейских. Демонстрация была намечена на 16:30, примерно в это же время произошел инцидент перед рестораном. Пока нет информации о том, имеется ли какая-либо связь между нападением и курдской демонстрацией.

Напомним, что год назад подобный теракт произошел в Стокгольме.