В Киеве полиция задержала пьяную компанию, которая стреляла по соседским окнам

В Киеве на улице Липской пьяная компания устроила стрельбу по окнам соседних домов из пистолета.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Украины.

О стрельбе по окнам сообщили сразу несколько жителей двух многоэтажек. По прибытию полицейские оцепили часть домов, другие принялись осматривать помещения пострадавших.

«Окно одной квартир имело характерные повреждения, вероятно, от выстрела. В другой квартире предмет, похожий на снаряд, застрявший в стене балкона», — говорится в сообщение патрульной полиции.

Патрульные нашли предполагаемую квартиру откуда могли производиться выстрелы.

«Лица, которые находились в указанной квартире не шли на контакт с полицейским. Впрочем, после длительных переговоров, все же открыли дверь. Патрульные совместно с работниками Соломенского управления полиции задержали вероятных злоумышленников — двух мужчин и женщину. Все задержанные имели явные признаки алкогольного опьянения», — сообщают патрульные.

Предмет похожий на пистолет удалось обнаружить при помощи служебной собаки. Сейчас с задержанными работают следователи. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее в Киеве группа молодчиков избила продюсера телеканала и попыталась ограбить супермаркет.