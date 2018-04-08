На Киевщине полиция задержала за браконьерство экс-начальника районной рыбинспекции

В акватории Днепра в Переяслав-Хмельницком районе полиция задержала на незаконном вылове рыбы бывшего начальника районной рыбинспекции.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.

40-летнего мужчину задержали полицейские во время патрулирования на новом служебном катере. Он выловил сетью более 150 килограммов рыбы.

Своими противоправными действиями браконьер нанес ущерб государству на 14 тысяч гривен. Стоит отметить, что мужчина пытался убежать от полицейских на надувной лодке.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Переяслав-Хмельницкого отдела полиции и задокументировала преступную деятельность мужчины, а также изъяла рыбу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 249 («Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом») Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что 19 сентября на территории Березанского района сотрудники Управления защиты экономики в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры и при поддержке пограничной службы Азово-Черноморского регионального управления провели ряд санкционированных судом обысков у работников управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области, а также рыбаков, которые занимались браконьерством. В самом рыбоохранном патруле это назвали «ответом на их эффективную работу»

Как известно, 20 ноября сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали начальника Николаевской рыбоохраны Михаила Синицу в его служебном кабинете при получении 20 тысяч гривен. Позже в СБУ сообщили, что задержанный при помощи своих подчиненных систематически собирал «дань»с предпринимателей, занятых рыбным промыслом.

Стоит также напомнить, что после своего назначения Синица заявлял, что его не интересуют взятки.