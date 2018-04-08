Российские дипломаты пытались вывезти в Россию команду моряков с задержанного судна «Норд»

Команда судна «Норд», которое было задержано украинскими пограничниками, попыталась покинуть территорию Украины сегодня ночью через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

Так, вчера, около 21 часов, в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд из Украины прибыли два автомобиля «Фольксваген» с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ.

Сотрудниками Госпогранслужбы во время проверки установлено, что собственниками документов являются члены команды судна «Норд», задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины, то есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы.

За попытку нарушения государственной границы лиц составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП. Несмотря на то, что граждане Украины не имели надлежащих документов для пересечения границы, их не пропущено через государственную границу и возвращено в тыл Украины.

Напомним, 26 марта в Азовском море пограничники задержали судно под флагом РФ с экипажем на борту.