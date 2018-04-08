В Николаевском СИЗО подозреваемые устроили бунт и отказываются заходить в камеры

В следственном изоляторе Николаева в воскресенье, 8 апреля, часть подозреваемых отказалась по распоряжению администрации заходить в камеры.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в пенитенциарной службе.

По имеющейся информации, утром около 50 человек вышли на прогулку, а после положенного на это времени отказались возвращаться в камеры. При этом некоторые из них имели признаки наркотического и алкогольного опьянения.

Со слов собеседника «Преступности.НЕТ», зачинщиком произошедшего является гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж. Из-за неповиновения подстражных дежурные подняли тревогу и сообщили о происходящем Нацполицию. Сейчас администрация пытается вызвать в СИЗО всех сотрудников учреждения и ведет переговоры с подозреваемыми.

Кроме того, администрация изолятора не может привлечь полицию или спецназ для прекращения беспорядков – план на такие действия должны согласовать в Минюсте, который курирует пенитенциарную службу.

Стоит отметить, что по имеющейся информации, ряд подозреваемых нарушает порядок и оскорбляет сотрудников СИЗО уже на протяжении двух недель. В связи с этим руководство изолятора рекомендовало женской части коллектива не выходить на работу.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили информацию, что на линию 102 из СИЗО поступил сигнал об отказе нескольких десятков подозреваемых заходить в камеры.

Сейчас по периметру изолятора также находятся сотрудники патрульной полиции и Нацгвардии в экипировке, чтобы избежать вероятных попыток подозреваемых сбежать с территории СИЗО.

Информации о раненых и пострадавших нет.





Напомним, в пятницу, 23 марта, в камере Николаевского следственного изолятора был найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходит по так называемому «делу Титова» в качестве подозреваемого.

Также в ночь с субботы на воскресение, 24 марта, в одной из камер Николаевского следственного изолятора произошел пожар - подозреваемые выбили дверь.