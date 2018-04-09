В Польше будут судить двух поляков, обвиняемых в эксплуатации труда украинцев и белорусов

Прокуратура Варшавы направила в суд дело об эксплуатации труда белорусов и украинцев. По информации следствия, двое обвиняемых с июля 2015 года по октябрь 2016 нанимали иностранцев на работу в учреждения общественного питания и удерживали их в крайне тяжелых условиях.

Об этом передает «Громадське ТБ» со ссылкой на сообщение Окружной прокуратуры Варшавы.

В прокуратуре отмечают, что некие граждане Польши Борис С. и Мирослав К. - организаторы преступной схемы - пользовались критическим финансовым положением людей, вербовали их в Беларуси и Украине, а потом привозили в Польшу. Они обещали людям высокую оплату труда и надежное трудоустройство.

В материалах следствия говорится, что украинцы и белорусы, не знакомые с польским трудовым законодательством, работали в Варшаве по 350 часов в месяц.

Оплата труда у потерпевших, из-за налаженной системы «штрафов», была сведена к минимуму.

На белорусов и украинцев оказывали психологическое давление. Некоторых заставляли давать расписки о получении денег в долг. Люди жили в гостиницах для рабочих и в частных квартирах на территории Варшавы, арендованных организаторами преступной схемы.

Жилищные условия в этих помещениях следователи назвали «скандальными». Кроме того, жизнь рабочих была под полным контролем организаторов схемы.

Подозреваемый, Борис С., признал вину и объяснил схему, по которой работала организация. Он начал работу в ресторане Мирослава К. в 2015 году сначала как обычный рабочий. Затем Мирослав К. предложил ему должность «смотрящего» над другими рабочими. Сам Мирослав не признает вину. Организаторам грозит до 15 лет заключения.

Напомним, что за прошлый год в Польше зарегистрировали 39 случаев нападений на украинцев.