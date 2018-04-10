В Николаеве полиция задержала поджигателя камыша – в пожарах едва не сгорел рыбак и несколько домовладений

В Николаеве в понедельник, 9 апреля, полиция задержала мужчину, который поджигал камыш на берегу, что в свою очередь едва не спровоцировало гибель в огне рыбака и порчи частного имущества.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир роты патрульной полиции Александр Горпинич.

«Человека, который поджигал, нашли. Им оказался мужчина 50 лет… Дальше дело за райотделом», – написал Александр Горпинич.

Также он добавил, что преступление квалифицировали по части 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Ранее Евгений Рымарь в своем Facebook опубликовал ряд фото и видео с места происшествия возле улицы Чапаева в Ингульском районе.

Он также сообщил, что во время пожара из горящего камыша выбежал рыбак, которому пришлось прятаться от огня и прыгать в реку. При этом мужчина все равно получил ожоги.

«Только что из огня на моих глазах выбежал человек!!! Он прыгнул в воду, чтобы спастись!!! Чудом остался жив», – написал Рымарь.

Кроме того, огонь из камышей также перебрасывался и на ближайшие домовладения. Горящий забор удалось потушить собственными силами.

Напомним, что недавно на Николаевщине участились случаи пожаров травы и камыша – из-за них на годы уничтожаются экосистемы.