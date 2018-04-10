Арестованному владельцу николаевской фирмы, которая фигурирует в «деле АМПУ», уменьшили сумму залога впятеро

Подозреваемому детективами НАБУ в хищении 247 миллионов гривен Администрации морских портов Украины на тендерах по дноуглублению конечному бенефициарному владельцу ООО «Техморгидрострой Николаев» Александру Кучеру уменьшили размер залога с 5 до 1 миллиона гривен.

Такое решение принял судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения ходатайства прокурора САП о продлении меры пресечения, сообщает «Слово и Дело».

Судья посчитал непомерным залог в 5 миллионов гривен для Кучера, поскольку он не имеет возможности внести такую сумму. По его мнению, залог в миллион гривен обеспечит выполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей, в случае если Кучер его внесет.

В то же время, судья продлил срок содержания под стражей бенефициара «Техморгидрострой Николаев» еще на 35 суток, то есть до 29 апреля. Также он установил список обязанностей, которые будут возложены в случае внесения залога: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Одессы без разрешения; уведомлять о смене места жительства и/или работы; сдать на хранение загранпаспорта; воздерживаться от общения с фигурантами дела и носить электронный браслет.

Как известно, 29 января детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.

На пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в 2015-2016 годах АМПУ осуществила ряд закупок услуг на дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. По результатам торгов были заключены договоры с ООО «Ирида», ООО «Техморгидрострой Николаев» и ООО «Инфлот-Данубиус Эйдженси», однако цены в договорах были завышены почти в два раза. По версии следствия, в результате злоупотреблений государству нанесен ущерб на сумму около 300 миллионов гривен.

Позже в СМИ появилась информация, что детективы НАБУ задержали в Одессе экс-руководителя АМПУ Андрея Амелина и десяток других чиновников. Напомним, что в АМПУ подтвердили связь обысков с николаевской фирмой по дноуглублению.

Ранее Антимонопольный комитет Украины за сговор на торгах оштрафовал на 76,43 миллиона гривен ООО Техморгидрострой Николаев, которое проводило дноуглубительные работы в Николаеве. Земснаряд этой фирмы «Северодвинский» сваливал грунт в лиман и николаевские яхтсмены начали бить в колокола из-за того, что яхт-клуб в Корабельном районе Николаева превращают в «свалку грунта». Кроме того, «Техморгидрострой Николаев» уличили в подделке документов.

Помимо этого, ООО «Техморгидрострой Николаев» подозревают в причастности к массовому мору рыбы в Запорожской области. В связи с этим полиция задержала директора ООО «Техморгидрострой Николаев».

Также напомним, что Соломенский районный суд Киева арестовал автомобиль владельца николаевской фирмы, подозреваемой в махинациях при дноуглублении.

Кроме того, суд предоставил НАБУ доступ к банковским счетам николаевской фирмы, которая подозревается в хищении 247 миллионов по «делу АМПУ».