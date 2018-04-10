«Не верю в альтруизм николаевского бизнеса», – Сенкевич поручил разобраться со скандальным строением на 3-й Слободской

Городской глава Николаева Александр Сенкевич поручил разобраться со строительством конструкции на улице 3-й Слободской возле остановки общественного транспорта.

Об этом Сенкевич написал на своей странице в Facebook.

«Мы уже идем на рекорд мира по размеру остановки. Я не верю в альтруизм николаевского бизнеса. У нас основная проблема - жадность. Я не верю, что этот павильон решили расширить, потому что беспокоятся за горожан. Там идет подготовка к застройке участка. Мне надо, чтобы разобрались с этим вопросом. На каком основании ведутся работы? На основании каких документов? И откуда они появились? Разобраться в этом и наказать виновных», – написал мэр Николаева.

Также он отметил, что ответственным за выполнение этого поручения назначил директора департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрея Ермолаева.

Напомним, ранее в Николаеве предотвратили появление незаконной пристройки на остановке общественного транспорта на 3-й Слободской, однако позднее они снова пытались ее установить. Тогда директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев заявил, что у людей, которые устанавливают сооружение, нет целого пакета документов, который разрешает стройку.

Позже Ермолаев опубликовал документ за подписью вице-мэра Юрия Андриенко, в котором говорится, что фирма «Эстетик 1» установит навес без каких-либо торговых объектов, ради того, чтобы предотвратить торговую деятельность в неустановленных для этого местах.