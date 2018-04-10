На Одесчине пятнадцатилетний брат подозреваемого по делу о похищении людей застрелил сверстника

Пятнадцатилетний подросток застрелил ровесника в селе Великий Дальник Беляевского района Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел на территории детского сада. Несовершеннолетний Дмитрий Полищук из боевого пистолета ПМ выстрелил в грудную клетку своему сверстнику Даниилу Гирли, от чего тот скончался на месте.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии и то, как оружие попало в руки несовершеннолетнего.

По данным издания «Думская», Дмитрий Полищук — младший брат Юрия Полищука, активиста националистических движений, который фигурирует в деле о преступной группе похитителей, членов которой полицейские задержали в марте. Сейчас Юрий Полищук находится под арестом в СИЗО.

Напомним, на Львовщине полицейские открыли огонь по угонщикам-подросткам на краденых «Жигулях».