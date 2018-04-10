На Николаевщине группа людей на два часа перекрыла «киевскую» трассу и требовала решить земельные вопросы

В Арбузинском районе Николаевской области 10 апреля 50 человек на время перекрыла движение по трассе «Николаев-Благовещенское» (бывшая Р-06 «Ульяновка – Николаев»).

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В 9:00 на 105-м км автодороги группа людей перекрыла автомобильное движение, переходя дорогу по пешеходному переходу. По состоянию на 11:30 протестная акция закончена, движение полностью восстановлено.

«Жители района перекрывают движение циклически, позволяя время от времени проезжать транспортным средствам. Требование протестующих – решение вопросов земельной собственности. Сейчас с членами инициативной группы протестующих и органами местного самоуправления проходит встреча по решению спорных вопросов», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Николаевщине два дня перекрывали трассу на Кропивницкий.