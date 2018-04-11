На Николаевщине отпустили под условный срок одного с угонщиков тракторов, связанных с «положенцем «Наумом»

В Николаевской области суд утвердил договор о признании виновности относительно обвиняемого в угоне тракторов на предприятии и наказал испытательным сроком на три года.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Арбузинского районного суда Николаевской области.

Как известно, в ночь на 22 января 2017 года неизвестные мужчины ворвались в сторожку охранника тракторной бригады, избили и связали его, после чего угнали два трактора. В апреле полиция отчиталась о задержании двух подозреваемых. В то же время, как стало известно «Преступности.НЕТ» из достоверных источников в ГУНП в Николаевской области полиция поймала не двух, а четырех подозреваемых. Все они относятся к группировке николаевского криминального авторитета Игоря Науменко. Фермерское хозяйство, которое стало объектом нападения, связано с николаевским народным депутатом от «Блока Петра Порошенко» Александром Ливиком.

Соглашение о признании виновности прокуратура и обвиняемый утвердили 3 апреля.

Обвиняемый в судебном заседании просил утвердить этот договор и назначить согласованную в нем меру наказания. При этом он безоговорочно признал себя виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), и соглашался с изложенными в обвинительном акте обстоятельствами.

Кроме того, он сообщил, что возместил предприятию «Зеленый гай» ущерб в размере 60 тысяч гривен. Представитель предприятия также просил суд поддержать соглашение о признании виновности и отметил об отсутствии материальных претензий.

Стоит отметить, что согласно приговору, обвиняемый действовал в сговоре с еще тремя подельниками – при этом следствие до сих пор не установило личность одного из них.

После проникновения на территорию предприятия мужчины наткнулись на охранника, которого один из обвиняемых резко дважды ударил в голову, от чего пострадавший упал. Охранник пытался сопротивляться, но двое из нападавших начали удерживать его, а остальные еще совершили несколько ударов в затылок, от чего пострадавший прекратил сопротивление. Потом охранника привязали к батарее отопления и отобрали его телефон.

Далее участники нападения открыли гараж, где обвиняемый с подельником завели тракторы «Белорус 82.1» и «МТЗ - 82» и уехали с территории предприятия. Еще один участник группы с неустановленным лицом вернулись к «ВАЗ-2109», на котором приехали на место преступления, и также покинули предприятие.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в предъявленном обвинении по части 3 статьи 289 УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет без конфискации имущества. Одновременно суд освободил осужденного от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года и возложил ряд обязательств.