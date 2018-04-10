На Донетчине депутат сельсовета держал в гараже на цепи мужчину

Депутат сельского совета в Мангушском районе держал у себя мужчину, связанного цепью.

Об этом сообщили 0629.

В местное отделение полиции обратился мужчина, который услышал из гаража человеческие крики о помощи. Прибыв на место, полицейские открыли дверь и увидели в гараже 32-летнего человека, связанного цепью по рукам и ногам. Он был сильно пьян.

«Выяснилось, что потерпевший жил и работал у нападавшего, он злоупотреблял алкоголем. В тот день он ходил по селу пьяный, вел себя агрессивно и приставал к гражданам. Жители знали, у кого работает дебошир, и попросили его успокоить. Человек связал своего знакомого и закрыл в гараже, объяснив, что другого выбора не было», — сообщили в полиции.

Известно, что потерпевший был работником СТО, которое и принадлежало депутату. Сам потерпевший утверждает, что его побили за отказ от работы. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело о незаконном похищении человека.

Напомним, житель Николаевщины принял наркотики, посадил свою жену на цепь и издевался над ней всю ночь.