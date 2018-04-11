Хакеры удалили с YouTube самый популярный клип, который набрал 5 миллиардов просмотров

Скриншот видео, опубликованного хакерами Хакерская группировка Prosox and Kuroiʼsh взломала группу музыкальных каналов Vevo на YouTube и удалила клип на песню Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки.

Об этом сообщает «Сноб».

Вместо ролика Despacito, который за несколько дней до этого набрал пять миллиардов просмотров на YouTube, хакеры опубликовали свое видео. В ролике изображены несколько человек в масках с пистолетами и автоматическим оружием в руках. В описании к ролику написали «Освободите Палестину».

Также хакеры исправили описание ряда клипов других исполнителей, опубликованных на канале Vevo. В частности, пострадали Шакира, Селена Гомес, Дрейк и Тейлор Свифт. В ряде случаев кибервзломщики заменили обложки клипов.

Один из предполагаемых хакеров написал в твиттере, что пошел на взлом «забавы ради». Он отметил, что «просто использовал скрипт», чтобы заменить название видео.

- Не судите меня, я люблю YouTube, - добавил хакер.

Напомним, что ранее киберполиция задержала хакера, который сдавал «в аренду» созданные им вирусы.