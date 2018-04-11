На Николаевщине мужчина попросил у владельца склада ставить там свой автомобиль и за два месяца вывез чужую семечку на треть миллиона

На Николаевщине суд наказал испытательным сроком на один год мужчину, который попросил у знакомого оставлять свой автомобиль в его складе, а когда получил доступ к помещению, то систематически вывозил оттуда чужую семечку, чем причинил ущерб на сумму более 300 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует приговор Казанковского районного суда Николаевской области.

Обвиняемый, поле того как получил ключи от склада знакомого, совершил первую кражу семечки 11 октября 2017 года. Он вывозил зерно из помещения при помощи электропогрузчика и складировал у себя дома.

Таким образом, мужчина «работал» до 6 декабря и совершил 15 поездок за чужим зерном. За один раз он вывозил до трех тонн семечки. Суммарный ущерб для владельца зерна составил почти 335 тысяч гривен.

Обвиняемый в суде признал свою вину и причиненный ущерб, но отказался давать какие-то пояснения.

Потерпевший владелец склада в свою очередь рассказал, что узнал о краже 45 тонн зерна от своей матери. Женщина позвонила потерпевшему и рассказала, что обвиняемый воровал семечку и продавал, чтобы играть на автоматах. После этого владелец склада и обратился в полицию. Также он сообщил, что обвиняемый оплатил часть ущерба ­– 286 тысяч 54 гривны.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины и назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы. Одновременно суд учел его признание вины, содействие следствию, наличие несовершеннолетних детей, первое совершенное уголовное преступление и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Первомайске злоумышленники пробили стену в складе и похитили семечки и удобрения.