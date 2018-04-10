На Киевщине неизвестные ограбили и сожгли автомобиль «Укрпочты», перевозивший пенсии

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1866 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1119)   

В Киевской области неизвестные ограбили и сожгли автомобиль "Укрпочты", который перевозил деньги для выплаты пенсий.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

«Дерзкое разбойное нападение на начальника передвижного отделения связи «Укрпочты» и водителя, которые на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий гражданам, совершила группа неизвестных вооруженных лиц. Происшествие произошло сегодня вблизи с. Острая Могила Ставищенского района», - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники сначала подрезали автомобиль служащих, а затем, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 тысяч гривен. После этого грабители подожгли один из своих автомобилей и скрылись. Также огнем было уничтожено авто пострадавших.

На территории области введен оперативный план «Сирена». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции.

Напомним, ранее три офицера одесской полиции провернули аферу, ограбив автомобиль инкассаторов на 120 тысяч долларов.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность