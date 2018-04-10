В центре Харькова произошла перестрелка, есть пострадавшие

Во вторник, 10 апреля, около 16:00 в центре Харькова были слышны звуки выстрелов, на пересечении улиц Чайковского и Пушкинской полиция окружила место происшествия.

Об этом пишет местное издание Дозор.

Со слов очевидцев, на месте событий видели группу парней около 20 человек. Они забежали в один из офисов по улице Чайковского, после чего прозвучали хлопки и крики. Затем неизвестные скрылись в направлении станции метро Архитектора Бекетова.

По предварительной информации, ранения получили два человека. На опубликованных кадрах с места событий видно одного мужчину со следами травм.

МГ Объектив пишет, что к инциденту причастны представители Национального корпуса. В полиции эти данные пока не подтверждали.

В результате происшествия два человека доставлены в Харьковскую больницу скорой неотложной помощи, уточнила полиция области в Facebook. У 33-летнего мужчины медики констатировали ранения верхних и нижних конечностей, 48-летний мужчина получил ушибы и раны лица.

В отдел полиции доставлены семеро человек - участников инцидента. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные расстреляли выходцев из Кавказа, есть погибший