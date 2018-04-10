Киберполиция разоблачила в Украине сеть онлайн-казино - организаторами оказались эмигранты из России

Киберполиция предъявила подозрение двум россиянам за занятие игорным бизнесом в Интернете.

Об этом сообщается на сайте департамента.

В 2010-2012 годах группа граждан Российской Федерации организовала у себя на родине игорный бизнес в Интернете. Позже в связи с преследованием российских правоохранительных органов они переехали в Украину, где продолжили свое занятие.

Украинские полицейские обнаружили восемь онлайн-казино, созданных ими: eldoradoclub.com, vulkanclub.com, 24vulkan.com, slotvulkanclub.com, estcasino.com, greencasino.com, anonymcasino.com, pharaonclub.com. Сайты были ориентированы на клиентов из стран СНГ, а деньги заходили и выводились при помощи российских банков и платежных систем.

В ходе следствия полицейские установили, где находятся офисы этих казино, и провели 15 санкционированных обысков. Как оказалось, в бизнесе были задействованы около 80 человек: разработчики, веб-дизайнеры, администраторы, служба поддержки, операторы колл-центра, бухгалтера.

Во время обысков правоохранители изъяли больше ста компьютеров, а также мобильные телефоны, носители информации, банковский карточки, чековую книжку американского банка, российские паспорта участников преступной группы, документацию, оружие, патроны, наркотики и иностранную валюту.

Полицейские установили всех участников группы. Ими оказались граждане в возрасте от 28 до 34 лет. Двум из них уже объявлено о подозрении по факту организации и проведения азартных игр (ч.1 ст.203-2 УК Украины). В Дарницкий районный суд Киева направлены ходатайства об избрании им меры пресечения - залог в один миллион гривен. Следствие по делу продолжается.

Отметим, что казино и прочий игорный бизнес в Украине запрещены с весны 2009 года.

Напомним, ранее Киберполиция задержала хакера, который сдавал «в аренду» созданные им вирусы.