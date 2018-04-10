В США расследуют выплату украинского олигарха Пинчука в фонд Трампа, - СМИ

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует российское влияние на выборы президента США в 2016 году, изучает обстоятельства пожертвования украинским олигархом Виктором Пинчуком $150 тысяч благотворительному фонду Дональда Трампа осенью 2015 года.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника, близких к расследованию.

Проверка касается документов, которые группа компаний Trump Organization ранее предоставила по запросу спецпрокурора. В бумагах есть подтверждение, что в сентябре 2015 года Пинчук пожертвовал фонду Трампа крупную сумму денег за его 20-минутное выступление по видеосвязи перед участниками форума в Киеве.

По данным NYT, украинский олигарх, который приходится зятем экс-президенту Украины Леониду Кучме, начиная с 2006 года перечислил также более $13 млн долларов в благотворительный фонд Билла и Хиллари Клинтон.

По словам бывшего эксперта службы налоговых сборов США Маркуса Оунса, выплаты Пинчука «вызвали любопытство», поскольку были направлены в ходе предвыборной кампании от иностранного гражданина и «похожи на попытку приобрести влияние».

В фонде Пинчука заявили, что обращение к президенту США и другим мировым лидерам имело цель «продвигать и укреплять связи между Украиной и Западом», а пожертвование было «конкретной просьбой фонда Трампа в сентябре 2015 года, когда было много кандидатов на пост президента США от республиканцев и не было оснований полагать, что именно Трамп станет кандидатом в 2016 году».

Напомним, 9 апреля появилась информация о том, что работники ФБР обыскали офис личного адвоката американского президента Майкла Коэна.