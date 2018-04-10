На Николаевщине суд арестовал подозреваемого в торговле амфетамином с залогом в 140 тысяч гривен

В пятницу, 6 апреля, Братский районный суд арестовал с возможностью внесения залога местного жителя, подозреваемого в сбыте амфетамина.

Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.

Ранее сообщалось, что 4 апреля в Братском районе сотрудники полиции и СБУ задержали подозреваемого в торговле амфетамином. При этом задержанный оказался ранее судимым за незаконный оборот наркотиков 26-летним местным жителем. Также отмечалось, что дозу можно было приобрести за 100 гривен.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное хранение с целью сбыта и сбыт особо опасного наркотического вещества»).

Следственный судья Братского районного суда рассмотрел ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с правом внесения залога в размере 140 тысяч гривен.

Напомним, что в Николаеве задержанный СБУ торговец оружием и наркотиками после сделки с прокуратурой отделался двумя годами условно.