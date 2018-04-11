Советник Януковича подал в СБУ заявление о госизмене директора николаевской «Зори» Картошкина во время оккупации Крыма

Петр Порошенко и Константин Картошкин Бывший замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов обратился в СБУ с заявлением о государственной измене в момент оккупации Крыма Россией менеджера предприятия Петра Порошенко Константина Картошкина, который ныне в Николаеве возглавляет госпредприятие «Зоря»-«Машпроект» и является депутатом Николаевского горсовета от БПП.

Об этом Портнов сообщил на своей странице в Facebook.

«Фигуранты - Порошенко и один из его главных менеджеров, которого он сразу после совершения этого преступления трудоустроил начальником на крупнейший оборонный завод Украины «Зоря- Машпроект». Будем не спеша обжаловать любое бездействие органов, обставлять это документами, запросами, ходатайствами, судебными решениями и освещением двух дел сразу - Порошенко и моего, чтоб два раза не вставать», – написал Андрей Портнов, добавив, что готов давать показания по этому факту.

Согласно заявлению Портнова от 10 апреля, в 2014 году гендиректор Константин Картошкин ПАО «Севастопольский морской завод», конечным владельцем которого был Петр Порошенко, оперативно ответил на письмо Минпроторга РФ о фактическом переходе предприятий под юрисдикцию России. По мнению Портнова, Картошкин своим ответом о финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия признал потерю украинской властью Крыма и правомерность деятельности органов иностранного государства.

«Вышеизложенные обстоятельства дают основания полагать, что в действиях менеджера предприятия П.А. Порошенко К.Э. Картошкина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.111 УК Украины, а именно: государстенной измены, то есть действия, умышленно совершенного гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины», – сказано в заявлении.

Напомним, что в октябре 2014 года в Николаеве Петр Порошенко заявил, что гордится Константином Картошкиным, как членом своей команды. Как известно, Картошкин возглавил список кандидатов в депутаты от партии Блок Петра Порошенко во время выборов в Николаевский городской совет.

Добавим, что за прошлый 2017 год гендиректор ГП «Зоря»-«Машпроект» Константин Картошкин получил в качестве заработной платы 5 миллионов 805 тысяч 23 гривен.