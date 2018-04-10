Не цирк, а Лас-Вегас! Обвинения с Капацыны сняли, но почему молчит Луценко?

"Мотивація середи" от Николаевской прокуратуры В Генпрокуратуре, как оказалось, еще в январе закрыли уголовное производство в части обвинения экс-директора Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.

«…в связи с не установлением достаточных доказательств для доказательства его виновности в суде и исчерпанными возможностями их получить», - говорится в одном из определений Печерского райсуда Киева.

Если помните, чуть больше года назад ему объявляли о подозрении. «Злоупотребление служебным положением», «тяжкие последствия государственным интересам», «Луценко молодец», «працюємо далі»… - читалось на всю страну.

Правда речь шла о событиях 2006 года, и ситуация вырисовывалась предсказуемая… Но, не тут-то было. Дело даже до суда по сути не дошло. Но как же так?)

И чего это вдруг, спрашиваю я, молчат те, кто год назад «сливки снимал»? Где, опять же, на всю страну такое «неожиданное» продолжение? И ни скромного поста в ФБ ни у Сарган, ни у Луценко. Хотя, чем не подвиг?!

А я-то думаю, почему мне на запрос в ответе от ГПУ ни слова о почетном не было… Вот оно что.