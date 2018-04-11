В декларации главы Николаевской ОГА появились два новых объекта недвижимости

Алексей Савченко Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко стал собственником двух нежилых помещений в Киеве общей стоимостью около 3,4 миллиона гривен.

Об этом идет речь в сообщении о существенных изменениях в электронной декларации чиновника, опубликованном в Едином государственном реестре деклараций.

Так, к Алексею Савченко перешло право собственности от ЧП «Металл-Сервис» на нежилое помещение площадью 170,9 квадратных метров, оцененное в 1 миллион 110 тысяч 850 гривен, и на нежилое помещение на 350,6 квадратных метров по цене 2 миллиона 278 тысяч 900 гривен.

Как пояснил «Преступности.НЕТ» один из советников главы Николаевской облгосадминистрации, инвестиции в данные объекты были сделаны еще в 2016-2017 годах.

«В декларации эти вложения получили отражение только сейчас, так как именно сейчас они были зарегистрированы по БТИ и на них были получены документы на право собственности», - пояснил советник главы Николаевской ОГА.

Стоит отметить, что ЧП «Металл-Сервис», согласно уставным документам, занимается строительством жилых и нежилых зданий и куплей-продажей подобных объектов.

Напомним, что ранее председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко призвал общественность сообщать ему информацию из деклараций чиновников и депутатов, которая может свидетельствовать об их недобросовестности.