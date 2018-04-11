В Николаеве заместитель директора «Прометея» напал на женщину-следователя и сломал ей палец

В Николаеве заместитель директора зерноторговой компании 11 апреля напал на женщину-следователя во время оглашения постановления на обыск.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Заместитель директора является фигурантом уголовного производства о хулиганстве с применением оружия. В марте этого года он на рабочем месте стрелял из травматического оружия в своего водителя. 11 апреля сотрудники Ингульского отдела полиции в рамках расследования прибыли к нему с обыском.

«Во время зачитывания постановления суда на проведение обыска домовладелец напал на следователя, толкнул ее и пытался закрыть дверь, прижав ей руку, чем нанес перелом пальца», - сообщили в полиции.

Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, ее доставили ​​в больницу. Заместителю директора теперь инкриминируется и умышленное нанесение телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа и грозит до пяти лет заключения.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», на женщину-следователя напал заместитель директора компании «Прометей» Вильгельм Мирзоян. Согласно официальному сайту «Прометея», Вильгельм Мирзоян возглавляет подразделение этой компании «Прометей-Авто».

Напомним, в 2017 году налоговая полиция проводила обыски в Николаеве в офисе группы компаний «Прометей», а также по местам жительства руководства компании и на элеваторах. Также сообщалось, что «Прометей», имея в 2016 году оборот почти в 3 миллиарда гривен, практически не заплатил налогов. В итоге компанией было уплачено 24 миллиона гривен налогов.

Как известно, группой компаний «Прометей» управляет скандальный николаевский бизнесмен Рафаэль Гороян. В 2016 году он вошел в первую сотню самых богатых украинцев по версии журнала «Forbes». Стоит отметить, что бизнесмен в Николаеве известен своей экспрессивностью и неоднократно выступал фигурантом многих скандалов.