Из Житомирской колонии сбежал осужденный за убийство и кражу

Из Житомирской исправительной колонии №4 сбежал Александр Козел, осужденный за умышленное убийство и кражу.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

«Полиция устанавливает местонахождение Козела Александра Сергеевича, 10.09.1989 г.р., который 10 апреля самовольно покинул участок социальной реабилитации Житомирской исправительной колонии №4», - говорится в сообщении.

Мужчина в 2009 году был осужден по ч. 1 ст. 115 УК(умышленное убийство), ч. 2 ст. 185 (кража) и был приговорен к 13 годам лишения свободы. До ареста он проживал в с. Быстрике Ружинского района.

Его приметы: среднего телосложения, рост 170 см, глаза серые, волосы короткие темно-русые, уши небольшие оттопыренные, нос скошенный в сторону. Имеет шрам над правым глазом, татуировка на левой руке в виде букв на пальцах "САНЯ" и между большим и указательным пальцем - буквы "С", на левом предплечье - рисунок "Смерть с косой".

Напомним, в Одессе рецидивист сбежал от конвоиров СИЗО во время осмотра в тубдиспансере.