Во время химической атаки в Сирии пострадало более 500 человек, - ВОЗ

Более чем у полутысячи жителей сирийской провинции Восточная Гута были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, передает BBC.

При этом в ВОЗ призвали предоставить им беспрепятственный доступ в город Дума для проверки отчетов.

Напомним, 7 апреля от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом в частично контролируемом повстанцами городке Дума в пригороде Дамаска. Пострадали в разной степени более 500 человек. Запад обвиняет в атаке режим диктатора Башара Асада, однако независимых данных о том, кто применил ядовитый газ, нет.