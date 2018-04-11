В Николаеве прокуратура в рамках расследования покушения на бизнесмена через суд пытается отобрать образцы слюны у фигурантов «дела Титова»

Фото с места покушения на Сергей Лубенца в 2012 году Прокуратура обратилась в Центральный райсуд Николаева с просьбой получить разрешение для принудительного отбора слюны у Михаила Титова, Бориса Серафимова и покойного Дмитрия Леонова по уголовному производству, которое открыто в 2012 году по покушению на убийство.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно от собеседника в прокуратуре Николаевской области.

По имеющейся в «Преступности.НЕТ» информации, речь идет о покушении в центре Николаева 3 августа 2012 года на Сергея Лубенца. Возле подъезда неизвестный совершил более шести выстрелов из пистолета ТТ и ранил Лубенца в живот и грудь.

При этом Титову, Серафимову и умершему в СИЗО Леонову в этом производстве не сообщалось о подозрении.

Ходатайство прокуратуры должен был рассматривать судья Иван Дирко, но адвокаты у Михаила Титова, Дмитрия Леонова и Бориса Серафимова заявили ему отвод, поскольку относительно него при процессуальном руководстве зампрокурора Николаевской области Степана Божило рассматривается производство по обвинению в незаконном аресте представителя «Правого сектора».

Как известно, ранее Божило также был процессуальным руководителем в производстве относительно Титова и других фигурантов, поэтому в данном случае адвокаты усмотрели возможность влияния на судью прокуратурой.

В среду, 11 апреля, отвод судье Ивану Дирко должен был рассмотреть его коллега Владимир Алейников, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ». На заседание пришли адвокаты Михаила Титова Василий Калаянов, Владимир Тимошин и Борис Серафимов со своим защитником Дмитрием Курносенко.

В то же время на заседание не появились представители прокуратуры. По словам адвокатов, они также проигнорировали и прошлое заседание.

Кроме того, судья Владимир Алейников отметил, что не может определится к кому обращаться по поводу доставки из СИЗО Михаила Титова – производство. Также судья зачитал заявление адвоката отсутствующего Сергея Войченко выразить свое мнение в суде, а как сообщил Серфимов, его еще один адвокат Виктория Белименко не была уведомлена о заседании.

В итоге судья принял решение перенести заседание, чтобы обеспечить возможность всем сторонам процесса явиться в суд.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа 2017 года всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Отметим, что 26 февраля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде. При этом недавно прокуратура продлила сроки досудебного расследования уголовного производства относительно Михаила Титова и других фигурантов этого дела.

Как известно, в ночь с 16 на 17 марта Михаила Титова и Дмитрия Леонова вывезли из следственного изолятора Мариуполя и доставили в субботу утром в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева. А в пятницу утром, 23 марта, в камере Николаевского СИЗО изолятора 37-летнего Дмитрия Леонова нашли мертвым.