На Луганщине вблизи линии соприкосновения взорвался автомобиль, погибли четыре человека

В Луганской области взорвался автомобиль вблизи линии соприкосновения, в результате проишествия погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Прокуратурой Луганской области взят на контроль ход расследования уголовного производства по факту террористического акта, во время которого погибло четверо гражданских лиц вблизи линии соприкосновения», - говорится в сообщении.

По предварительным данным установлено, что в результате наезда автомобиля на неизвестное взрывное устройство произошел взрыв. В результате взрыва погибли все четыре человека, которые находились в автомобиле.

«Сейчас совершенное уголовное преступление квалифицировано как террористический акт, приведший к гибели людей (ч. 3 ст. 258 УК Украины)», - сказано в сообщении.

Напомним, в зоне АТО на фугасе подорвался боец ВСУ из Николаева.