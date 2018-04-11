В центре Харькова полиция нашла мешок с телом мужчины

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

Полицейские обнаружили тело мужчины в мешке на площади Фейербаха в центре Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Харьковской области.

«Работники полиции обнаружили в мешке тело мужчины. По документам, которые находились в одежде погибшего, установлена ​​его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года рождения», - говорится в сообщении. 

О подозрительном мешке под мостом утром 11 апреля заявил прохожий. 

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Тело направили на вскрытие для установления причин смерти.

Напомним, на Николаевщине мужчина в пьяной ссоре убил сожительницу и спрятал тело в сточной яме.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность