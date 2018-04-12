«Решил бороться с наркозависимостью дочери»: В Одессе полиция освободила женщину, которую отец приковал к стене дома

Одесские патрульные полицейские освободили молодую женщину, прикованную за шею к стене частного дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Произошло это 11 апреля в Малиновском районе города. Правоохранители получили информацию, что из дома доносятся женские крики. На место был направлен ближайший патруль. Полицейские через окно проникли в помещение и вместе с прибывшими на место вызова спасателями освободили 27-летнюю пленницу.

Как выяснилось, женщину приковал собственный отец, который таким образом решил бороться с наркозависимостью дочери.

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