Всплыли ранее открытые уголовные производства: в главном офисе «Укрзалізниці» проводят обыски

В главном офисе ПАО «Укрзалізниця» ГПУ, СБУ и Департамент безопасности приступили к обыскам в связи с ранее открытыми уголовными производствами.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Следственные действия проходят по адресу Тверская, 5. Сотрудники компании не препятствуют действиям правоохранителей.

Как заявили в компании, сотрудники заинтересованы в устранении и искоренении любых противоправных явлений в работе.

Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook сообщил, что обыски проводятся в рамках дела ДТРЗ.

«Руководители ЧАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» по предварительному сговору с руководством региональных филиалов «Львовская железная дорога», «Южная железная дорога» при непосредственном участии руководства «Укрзалізниці», с привлечением ряда фиктивных предприятий, достоверно зная, что никаких работ по модернизации дизельных двигателей М 756 на ДТРЗ не проводилось, составили и выдали ряд заведомо ложных официальных документов относительно якобы осуществления ремонтов (модернизации) этих дизельных двигателей, которые стали основанием для перечисления более 70 млн грн со счетов «Укрзализныци» на счета ДТРЗ, в дальнейшем перечисленных фиктивным предприятиям», - напомнил Лысенко.

Напомним, ранее в СБУ сообщали, что чиновники «Укрзалізниці» нанесли государству убытки на 10 миллионов долларов