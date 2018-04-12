В Николаеве огласили обвинительный акт за сепаратистские акции «капитана Какао» – он не признает свою вину

Обвиняемый Сергей Долженков и его адвокат Ольга Балашова В Центральном районном суде Николаева в четверг, 12 апреля, озвучили обвинительный акт относительно Сергея Долженкова, известного под прозвищем «капитан Какао», который принимал активное участие в сепаратистских акциях в Николаеве и Одессе – обвиняемый отказался признавать свою вину.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно зачитанному прокурором Юрием Богомоловым, Сергею Долженкову вменяют совершение уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), частью 2 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), частью 1 статьи 14 («Подготовка преступления»), частью 2 статьи 294 («Массовые беспорядки»).

Речь идет об участии Сергея Долженкова и гражданина РФ Евгения Мефедова в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации «Одесская дружина» они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.

Приехав в Николаев Евгений Мефедов и Сергей Долженков также продолжали пропагандировать сепаратизм и брали активное участие в выступлениях возле мемориала Героям-Ольшанцам.

При этом их деятельность также активно освещалась в сети Интернет с целью пропаганды идей сепаратизма.

Прокурор Юрий Богомолов Судья Сергей Черниенко Обвиняемый Долженков с адвокатом

Кроме того, Долженков также обвиняется в совершении в Одессе беспорядков, направленных против сторонников идей революции Достоинства и евроинтеграции, конфликтах с правоохранителями при помощи подконтрольной ему организации «Одесская дружина». Участники «Одесской дружины», согласно обвинительному акту, использовали военную форму, балакалавы, специальную экипировку, щиты, биты и другие предметы, которые могли использоваться как оружие во время конфликтов, а также демонстрировали российские флаги и пророссийские лозунги.

Сам Сергей Долженков рассказал, что не полностью понял почему за его действия ему вменяют вышеуказанные статьи Уголовного кодекса и отрицает свою вину. Кроме того, он сказал, что пока не желает давать какие-то показания суду.

– Мне только понятна прямая речь, выдержки, которые квалифицируются как часть2 статьи 110 – нарушение территориальной целостности, а часть 1 статьи 109 и часть 2 статьи 294 мне вообще непонятны. Какие конкретные действия я совершил, чтобы изменить конституционный строй? Я там этого не вижу, – сказал Долженков.

– Вот когда по телевизору показывали процесс над Савченко и Рубаном, то там якобы минометы, оружие, расстрел Верховной Рады, крыша упадет, должны всех перестрелять и захватить власть. Это мне понятно. А как автопробег и возложение цветов может быть действием, направленным на свержение конституционного строя? Флаг России что был запрещен на тот момент? – высказал свое мнение обвиняемый.

Кроме того судья Серегей Черниенко установил порядок изучения доказательств.

Напомним, что 18 сентября горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

После оглашения оправдательного приговора двух фигурантов Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же задержали по подозрению в совершении другого преступления предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.