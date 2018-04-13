В Николаевской области будут судить двух одесситов, которые на трассе «отжали» автомобиль

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В Вознесенский горрайонный суд Николаевской области 6 апреля направили дело двух жителей Одессы возрастом 26 и 42 года, которые обвиняются в разбое.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось 8 ноября 2017 года у села Новогригорьевка Вознесенского района. Одесситы в масках выбежали из лесополосы и напали на двух жителей Южноукраинска, которые вышли из автомобиля.

«Угрожая применением оружия, разбойники нанесли мужчинам телесные повреждения и отобрали у них деньги, документы и другими вещами. Впоследствии злоумышленников задержали в Одессе», - сообщили в прокуратуре.

Обвиняемые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Вадим Богданов

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