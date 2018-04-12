Нардеп от «Народного фронта» попросил НАБУ завести дело на соратника Порошенко за подкуп избирателей

Игорь Кононенко Депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Виктор Романюк просит директора НАБУ Артема Сытника привлечь нардепа от БПП Игоря Кононенко к уголовной ответственности за подкуп избирателей.

Об этом говорится в депутатском запросе, направленном 6 апреля в НАБУ, передает «Украинская правда».

Романюк сообщает, что к нему жалуются на подкуп жители Обуховского и Васильковского районов Киевской области.

«8 марта эти носители политической коррупции посещали жителей Обуховского района и навязывали людям традиционные «гречковые наборы», побуждая за кого голосовать на следующих парламентских выборах. В частности, избирателей подкупали дешевыми средствами личной гигиены (шампунь) и махровыми полотенцами китайского производства с надписью «Хорошего дня! Игорь Кононенко», - говорится в обращении депутата.

Романюк просит Сытника внести сведения в ЕРДР и начать уголовное производство по факту подкупа избирателей (ст. 160 УК), провести расследование и установить лиц, разносивших подарки, а также организаторов подкупа избирателей и привлечь их к уголовной ответственности.

В НАБУ не смогли ответить, зарегистрировали ли соответствующее обращение, сославшись на то, что не имеют права разглашать такие данные.

Но заверили, что все обращения, поступающие к ним, они не просто регистрируют, но и проводят по каждому сообщенному факту проверку, по результатам которой принимают определенные меры, в том числе могут открыть и уголовное производство.

Стоит отметить, что Романюк избирался по одномандатному избирательному округу № 94, как раз жителям этого округа Кононенко раздавал подарки.

Напомним, в Славянске нардеп от БПП Недава раздал 10 тонн пасок со своим портретом.