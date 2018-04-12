«Просто поговорить»: Один из подозреваемых в убийстве экс-главы Николаевской таможни уверяет, что подельник запугивал его при преступлении

Подозреваемый в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова Александр Чайка уверяет, что по просьбе знакомого якобы хотел только помочь запугать жертву, а не убивать.

Об этом он заявил в ходе рассмотрения в Центральном райсуде Николаева 12 апреля ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Прокуратура просила суд отправить подозреваемого под стражу. Защита при этом просит круглосуточный домашний арест, аргументируя это тем, что подозреваемый ранее не судим, дает следствию правдивые показания. Также адвокаты отмечают, что подозреваемому инкриминируют убийство, но он его не убивал, а по просьбе друга помог его связать без цели убить, а просто «поговорить». Кроме того, подозреваемый Чайка утверждает, что не знал об умысле знакомого совершить убийство и о его долге перед Поляковым.

По словам подозреваемого Александра Чайки, его друг просил приехать на квартиру, где дал ему маску и сказал ждать в ванной. Пришедший Поляков начал разговаривать со вторым подозреваемым, но потом последний повалил его на пол. Чайка вышел и начал помогать товарищу связать Полякова с помощью хомутов, скотча и веревок.

Чайка рассказал, что его товарищ начал душить хомутом гостя, что тот посинел. При этом Александр Чайка уверяет, что разрезал эту удавку. А после этого подозреваемые вынесли с помещения бывшего начальника таможни, погрузили в автомобиль Полякова и разошлись.

На следующий день Чайке его товарищ сообщил о смерти Полякова. Он также потребовал от Чайки помощи в захоронении тела и угрожал проблемами. В итоге мужчина согласился помочь вывезти и закопать тело.

Напомним, что Поляков ушел из дому 3 апреля, а на следующий день жена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По словам его жены, у него была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть ему долг.

В рамках расследования сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые обоснованно подозреваются в его убийстве. Оно произошло в связи с нежеланием одного из задержанных отдавать долг в размере 50 тысяч евро.