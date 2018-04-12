Суд арестовал подозреваемых в убийстве экс-начальника Николаевской таможни – один из них много раз менял фамилию

В Николаеве 12 апреля Центральный районный суд арестовал двух подозреваемых в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Прокуратура просила для обоих подозреваемых, Чайки и Фильцева арест без возможности выхода под залог. Адвокаты настаивали на домашнем аресте для обоих подозреваемых.

Подозреваемый Чайка проходит по делу как сообщник Фильцева – ранее он рассказал, как помогал связывать Полякова, когда тот пришел забрать долг, а впоследствии закопать тело убитого. При этом адвокаты Чайки настаивали, что их подзащитный не намеревался убивать Полякова.

Следственный судья Иван Дирко арестовал Чайку на два месяца без возможности выйти под залог.

В случае с Фильцевым (который по показаниям сообщника душил Полякова) прокуратура обратила внимание, что он может скрываться от следствия и неоднократно менял фамилию. Также есть риск, что Фильцев может спрятать или уничтожить доказательства, влиять на свидетеля и второго подозреваемого. Фильцев ранее судим и находится в розыске. Стало известно, что Фильцев снял с Полякова золотые изделия, которые были на нем. В итоге суд арестовал Фильцева на два месяца, также без возможности внести залог.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», Фильцев находился в розыске с 2003 года по подозрению в мошенничестве в крупных размерах.

Напомним, что Артур Поляков ушел из дому 3 апреля, а на следующий день жена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По словам жены, у него была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть ему долг. В рамках расследования сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые обоснованно подозреваются в убийстве Полякова. Преступление произошло в связи с нежеланием одного из задержанных отдавать долг в размере 50 тысяч евро. Полякова задушили, а затем его тело закопали в лесополосе.