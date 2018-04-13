В Харькове скандальной видеоблогерше выписали штраф в 1,76 миллиона за нерастаможенный автомобиль

В Харькове видеоблогерше Анне Кривуц (danger.ann) таможня выписала штраф в размере 1 миллион 755 тысяч 647 гривен за нарушение по статье 485 Таможенного кодекса Украины («Действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей»).

Постановление о штрафе опубликовала бывшая патрульная полицейская Ляна Теремкова.

Судя по ее комментариям, нарушительницу оштрафовали за «Mercedes», который «на транзите».

«Поздравляю и желаю тебе найти хорошего адвоката», - написала Теремкова.

Полгода назад Теремкова писала, что на видеоблогершу составили три админпротокола за вождение в нетрезвом виде и лишили водительских прав на один год.

Видеоблогерша в своем инстаграмме написала, что «поржала» с постановления о штрафе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине незаконно находится более 246 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией.