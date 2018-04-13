В Киеве неизвестные из гранатомета обстреляли здание «Киевгорстроя»

Ночью, 13 апреля, неизвестные обстреляли из гранатомета здание на улице Омеляновича-Павленко в Печерском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Киева.

Взрыв прогремел около 02:00 ночи. Снаряд из РПГ-18 попал в отел продаж «Киевгорстроя» и задел помещение ресторана. Пострадавших в результате инцидента нет.

Тубус гранатомета со спиленными номерами обнаружиои через дорогу от здания.

На месте инцидента работала оперативно-следственная группа, которая устанавливала все обстоятельства происшествия.

«Полицейские отработали прилегающую территорию и изъяли запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент выстрела, а также остатки взрывного устройства, которое отправят на экспертизу. После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события», — сообщили в полиции.

По информации издания «Информатор» неизвестные из гранатомета стреляли в здание «Киевгорстроя».

Напомним, в Киеве неизвестный обстрелял ресторан из гранатомета.