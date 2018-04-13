Киевский суд вернул паспорт мэру Одессы Труханову и разрешили передвигаться по Украине

Мэру Одессы Геннадию Труханову суд вернул гражданский паспорт и снял ограничения на передвижение по территории Украины.

Об этом УНН сообщил адвокат Труханова Александр Лысак.

- Соломенский суд Киева сегодня вернул Геннадию Труханову его гражданский паспорт и снял ограничения на передвижение по территории Украины, - сказал Лысак.

По его словам, таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, обязав Труханова являться на допросы, сообщать о своем местонахождении и тому подобное.

Напомним, ранее Апелляционный суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы.

Как известно, киевский суд отказал НАБУ в аресте мэра Одессы Труханова и отпустил его на поруки нардепа от БПП. Труханов подозревается в участии в махинациях вокруг продажи зданий одесского завода «Краян».