«Бил, колол ножом и заставлял работать»: на Луганщине мужчина посадил на цепь и истязал подсобных рабочих

В городе Рубежное в Луганской области мужчина посадил на цепь и истязал подсобных работников.

Об этом сообщает спикер Луганской полиции Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

В полиции сообщают, что мужчина трое суток держал работников в ошейнике на цепи, бил, колол ножом и заставляли выполнять работу по хозяйству. Именно такое наказание владельцы дома определили для подсобных рабочих, которые им не угодили и не справились с ремонтными работами.

«В Рубежанский отдел полиции за помощью обратился местный житель, который рассказал о том, что по приказу владельцев дома, которые наняли его и еще четырех мужчин выполнять ремонтные работы в доме и хозяйственных постройках, его удерживали на цепи, били, пытали и заставляли работать», - говорится в сообщении.

«Следователи следственного управления и Рубежанского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры с участием оперативных работников уголовного розыска и управления по борьбе с торговлей людьми провели процессуальные действия, направленные на документирование и сбор доказательств преступной деятельности владельцев дома и подсобных рабочих, по приказу хозяев незаконно удерживали и издевались над двумя своими же коллегами-работниками», - сообщают в полиции.

Данный факт внесен в ЕРДР по ч. 2 статьи 146 УК Украины («Незаконное лишение свободы»). Сейчас установлены как организатор преступления - хозяйка дома, так и все участники уголовного преступления. Продолжается проведение следственных действий, устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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