В Очакове мужчину осудили к условному сроку за диск с фильмами ужасов

В Очакове суд приговорил мужчину к условному сроку на один год за продажу одного компакт-диска с несколькими фильмами ужаса.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Очаковского горрайонного суда Николаевской области, вынесенного судьей Леонидом Раком.

Согласно материалам, следствия в августе 2017 года мужчина в съемной квартире в Беларуси нашел диск с фильмами «Хостел 2», «Пила 2» и «Пила 5».

«Обвиняемый в октябре 2017 (более точную дату в ходе досудебного расследования установить не предоставилось возможным) в нарушение общественной морали в сфере насилия и жестокости, действуя вопреки общественным отношениям, которые складываются в сфере противодействия распространению насилия и жестокости, которое является серьезной формой нарушения принципов морали и причиняет вред нравственному воспитанию людей, ввез в Украину и стал незаконно хранить по месту своего временного проживания указанные видеозаписи с фильмами на DVD диске с целью дальнейшего сбыта», – говорится в приговоре.

31 января 2018 года обвиняемый продал носитель с вышеуказанными фильмами.

В суде обвиняемый признал свою вину в инкриминируемом преступлении, которую подтвердила комплексная судебная искусствоведческая и психологическая экспертиза, которая назвала видеозаписи информацией, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 300 («Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости») Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Одновременно суд учел небольшую тяжесть преступления и позитивную характеристику мужчины, поэтому освободил от отбывания наказания с испытатлеьным сроком на один год.

Также с осужденного взыскали 1430 гривен за экспертизу, а диск с фильмами ужасов решили уничтожить.

Напомним, киевский суд приговорил к условному сроку жительницу Василькова, которая пыталась продать сына за 35 тысяч долларов США