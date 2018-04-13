Великобритания направила партнерам по НАТО улики против России по отравлению шпиона Скрипаля

Британский советник по национальной безопасности Марк Седвилл направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с дополнительными доказательствами причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей.

Об этом сообщает BBC.

В нем говорится, что только у России были «технические возможности, опыт и мотив» для этого преступления.

После распада Советского Союза российская программа по разработке химического оружия продолжилась. К 1993 году, когда Россия подписала Конвенцию о нераспространении химического оружия, некоторые «Новички», вероятно, уже прошли испытания и поступили в распоряжение российских военных, пишет Седвилл. Российская сторона не сообщала западным партнерам о разработке «Новичка».

«В середине 2000-х президент Путин имел непосредственное отношение к российской программе по химическому оружию. Крайне маловероятно, что какая-нибудь другая бывшая советская республика (за исключением России) также имела программу разработки боевого химического оружия после обретения независимости. Также маловероятно, что «Новичок» могли разработать и применить негосударственные структуры (например, криминальная или террористическая группировка), особенно с учетом степени чистоты, которую подтвердила ОЗХО», - пишет Седвилл.

Британский советник по национальной безопасности также отмечает, что Россию и раньше обвиняли в убийствах по заказу властей. Так, например, общественное дознание по делу Александра Литвиненко пришло к выводу, что его отравили радиоактивным полонием-210.

«ФСБ, скорее всего, руководила операцией, а президент Путин «скорее всего, ее одобрил», пишет Седвилл.

«В 2000-х Россия начала программу, в рамках которой изучались способы доставки химического оружия; обращению с этим оружием обучали личный состав спецподразделений. Впоследствии в рамках этой программы изучали способы применения нервно-паралитических веществ, в том числе возможности их нанесения на дверные ручки. В течение последних 10 лет, Россия производила и хранила небольшие количества «Новичков» по этой программе», - утверждает Седвилл.

Он не указывает источник этих данных.

Наконец Седвилл указывает, что российские спецслужбы и раньше демонстрировали интерес к семье Скрипалей. Так, например, еще в 2013 году, киберспециалисты ГРУ пытались взломать электронные адреса, зарегистрированные на Юлию Скрипаль. Более подробных сведений об этих атаках в письме нет.

По словам Седвилла, открытые сведения и данные разведки указывают на то, что еще в 1980-е годы Советский Союз разработал новый класс нервно-паралитических веществ «четвертого поколения». Вещества, разработанные в рамках программы «Фолиант», назвали «Новичками».

Ранее сообщалось, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский. Премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Как известно, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.

Также напомним, что нервнопаралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, разработали в лаборатории в закрытом городе ШиханыСаратовской области.