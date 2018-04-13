«Хотел купить подарок девушке к 8 марта»: в Николаеве двое выпивших парней избили и отобрали у прохожего телефон

В Николаеве накануне 8 марта, двое выпивших мужчин напали на 24-летнего прохожего и отобрали у него телефон.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Так, 24-летний мужчина, возвращался с работы когда на него напали неизвестные. Злоумышленники сбили пострадавшего с ног и начали наносить удары ногами по голове и туловищу, после чего завладели его мобильным телефоном, стоимостью около шести тысяч гривен и скрылись.

О преступлении в полицию сообщила мать пострадавшего, с которой последний в момент нападения разговаривал по телефону. И когда от удара мужчина упал на землю, мобильная связь не оборвалась и женщина слышала все, что происходило с ее сыном.

Правоохранители вызвали на место происшествия скорую, которая госпитализировала пострадавшего в больницу.

Оперуполномоченные Заводского отдела полиции разыскали обоснованно подозреваемых в совершении указанного уголовного преступления. Ими оказались двое жителей областного центра 20 и 21 лет, которые признались в содеянном и рассказали об обстоятельствах его совершения.

«Выяснилось, что причиной такого поступка стало желание одного из подозреваемых приобрести подарок своей девушке к 8 марта, на который у него не было денег. Поэтому, увидев на улице мужчину, разговаривавшего по мобильному телефону, решили отобрать у него имущество. Средство связи потерпевшего они продали за тысячу гривен, а деньги распределили между собой», - говорится в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 187 Уголовного Кодекса Украины («Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц»), наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

По согласованию с прокуратурой мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления. На сегодняшний день досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено и с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу, который и решит судьбу злоумышленников.

Напомним, что в Николаеве вечером 26 марта военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на автовокзале заступился за женщину и двое ее обидчиков жестоко побили десантника, а также отобрали деньги и телефон.