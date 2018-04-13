«Неужели такая жажда власти?» – глава Николаевского облсовета удивлена реакцией своего первого заместителя

Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко удивлена реакцией своего первого заместителя Ивана Кухты на увольнение.

Об этом она заявила в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, в пятницу, 13 декабря, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко подписала распоряжение об увольнении своего первого заместителя Ивана Кухты. Последний в свою очередь отметил, что будет оспаривать это распоряжение в суде.

– Своим распоряжением я удовлетворила личное заявление своего первого заместителя. Иван Кухта написал заявление, что хочет покинуть должность по собственному желанию и не единожды озвучил ее официально! По состоянию на 12 апреля заявление он не отозвал! Не понимаю, почему такая реакция с его стороны! Неужели такая жажда власти? Неужели так надо держаться за должность и быть таким безответственным за свои действия и слова! Какое доверие может быть к такому человеку у депутатов и общества? Как он собирается отстаивать интересы людей, если он меняет свою позицию так быстро, теряя кресло! – отметила Москаленко.

Ранее сообщалось, что 28 марта Кухта написал заявление на имя главы облсовета Москаленко о сложении своих полномочий. Однако, в ходе внеочередной сессии облсовета, которая состоялась 12 апреля, депутаты не поддержали его отставку.